Bildiride, 6-9 Eylül 2024’te düzenlenen 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda alınan karar doğrultusunda başlatılan program değişikliği çalışmalarında sona yaklaşıldığı duyuruldu.

Parti yönetimi, il ve ilçe örgütlerinden gelen katkılar, uzman görüşleri ve partililerin değerlendirmelerinin metin çalışmalarına aktarıldığını belirterek, “CHP değişimin partisidir, büyük toplumsal dönüşümleri başarmış bir partidir. Yeni programımız da bu geleneğe uygun şekilde, demokrasi ve kalkınma atılımını hedefleyen bir içerikte olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Dört Ana Başlıkta Yeni Yaklaşım

Bildiride, CHP’nin yeni programının dört temel başlıkta şekillendiği belirtildi:

1. Devlet, Yönetim ve Demokrasi

CHP’nin yeni vizyonu, parlamenter demokrasiye dönüşü temel alan bir siyasal rejim tasarımı öngörüyor. Hak ve özgürlükler alanında evrensel standartların benimsenmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve devlet yönetiminde liyakat vurgusu öne çıkıyor.

2. Kalkınma ve Ekonomi

CHP’nin ekonomi anlayışı, yalnızca büyüme değil, insanı merkeze alan kapsayıcı kalkınmayı hedefliyor. Bildiride, “Gelir adaletini güçlendiren, yüksek teknolojiye dayalı üretim, yeşil dönüşüm ve güvenceli istihdamı önceleyen bir kalkınma modeli benimsiyoruz” denildi. Stratejik sektörlerde (tarım, savunma, enerji, sağlık, ulaştırma) dönüşümcü politikalar uygulanacağı vurgulandı.

3. Sosyal Devlet

Yeni programda sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi, temel vatandaşlık geliri, çalışan ve emekli yoksulluğunun ortadan kaldırılması, parasız ve nitelikli eğitimin evrensel standartlara uygun şekilde sağlanması planlanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, akademik özgürlükler, sağlık ve barınma haklarının sosyal demokrat vizyon çerçevesinde güvenceye alınacağı ifade edildi.

4. Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik

CHP, çok boyutlu ve kurumsal bir dış politika perspektifi benimsediğini açıkladı. Bildiride, Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliği sürecine hız kazandırılacağı ve dünya genelinde etkin, dengeli, saygın bir dış politika izleneceği kaydedildi.