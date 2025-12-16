Toplam konut satışları Kasım’da 141 bin 100 adet olarak gerçekleşirken, bu rakam yıllık bazda %7,8, aylık bazda ise %14,1 oranında gerilemeye işaret etti.

Kasım ayında ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %5,4 azalarak 46 bin 589 adet oldu. İkinci el konut satışları ise %8,9 düşüşle 94 bin 511 adede geriledi. Satış türlerine bakıldığında, ipotekli konut satışlarında yıllık bazda %1,4, diğer konut satışlarında ise %8,8 oranında azalış kaydedildi.

Yabancılara Konut Satışlarında Düşüş Sürüyor

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında da zayıf seyrini sürdürdü. Bu dönemde yabancılara 1.943 adet konut satışı yapılırken, satışlar yıllık bazda %9,7, aylık bazda ise %7,7 oranında geriledi. Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı Kasım ayında %1,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayı ile aynı seviyede kaldı.

11 Aylık Dönemde Toplam Satışlar Artıda

Öte yandan, 2025 yılının ilk 11 aylık dönemine bakıldığında toplam konut satışlarının 1 milyon 434 bin 133 adede ulaştığı ve yıllık bazda %13,3 artış kaydettiği görülüyor. Aynı dönemde ilk el konut satışları %8,9, ikinci el satışlar ise %15,4 artış gösterdi. Buna karşılık, yabancılara yapılan konut satışları kümülatif olarak %11,1 oranında azaldı.

GYO Sektörü Üzerinde Baskı Devam Ediyor

Konut satışlarında Ekim ayının ardından Kasım ayında da hem yıllık hem aylık bazda düşüş yaşanması, GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) hisseleri açısından olumsuz bir tabloya işaret ediyor. Sektör verilerinin Aralık ayında da zayıf seyrini sürdürmesi beklenirken, yılın ilk aylarında daha dengeli bir görünüm oluşabileceği öngörülüyor.

Faiz indirimlerinin devam etmesi halinde, 2026 yılında inşaat aktivitesinde toparlanma ve yurt içi talepte daha belirgin bir iyileşme yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bu süreçte, sürdürülebilir kira geliri elde eden ve net finansal borcu sınırlı olan GYO’ların, sektör genelinden olumlu yönde ayrışabileceği ifade ediliyor.

Mevcut ekonomik dinamikler çerçevesinde, Emlak Konut GYO ve Torunlar GYO’nun, faiz indirimlerinin de desteğiyle finansal performans açısından benzerlerine kıyasla daha dayanıklı bir görünüm sergileyebileceği değerlendiriliyor.