Altın fiyatlarında sert düşüş

Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz gün %-3,21 değer kaybederek 3.981 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Bu sabah saatlerinde ise 3.985 dolar civarında dengelenme çabası dikkat çekiyor.

Son iki haftanın en düşük seviyesinde işlem gören ons altında, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi düşüşte etkili oldu. ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen ticaret anlaşması ve FED’in yarınki faiz indirimi beklentisinin fiyatlara önceden yansıması, altın piyasasında satış baskısını artırdı.

Altın alım satımı yapanlar dikkat!

Hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından izleniyor. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın bugün ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

28 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları

Günün ilk saatlerinde serbest piyasalarda altının satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 5.386,14 TL

Çeyrek altın: 9.377,00 TL

Yarım altın: 18.743,00 TL

Tam altın: 37.220,75 TL

Cumhuriyet altını: 37.336,00 TL

Gremse altın: 93.337,31 TL

Ons altın: 3.990,74 dolar

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomistler, FED’in faiz kararına ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haberlere göre altın fiyatlarında yeni bir yön arayışı olabileceğini belirtiyor. Kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceği, orta vadede ise güvenli liman talebinin yeniden güçlenebileceği öngörülüyor.