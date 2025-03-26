Ons Altında Dar Bant Hareketi

Ons altın, yeni güne 3019 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3016 dolar, en yüksek ise 3027 dolar seviyeleri test edildi. Şu sıralar 3025 dolardan işlem gören ons altında yatay bir seyir hâkim.

Gram Altın Sınırlı Hareket Ediyor

Yurt içi piyasalarda gram altın, güne 3687 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 3681 lira, en yüksek 3698 lira seviyeleri görüldü. Dar bir bant aralığında işlem gören gram altın, şu sıralarda 3695 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 3698 liradan alınırken, 3745 liradan satılıyor. Yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından takip ettiği bu süreçte, piyasalar olası yeni gelişmelere odaklanmış durumda.

Önümüzdeki günlerde ABD'den gelecek ekonomik veriler ve küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.