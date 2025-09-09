Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed yöneticisini görevden alması ve eylül ayında beklenen faiz indirimi beklentileri etkili oldu. Ayrıca Orta Doğu’daki siyasi tansiyonun yüksekliği ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, güvenli liman talebini artırarak altına yeni alımlar getirdi.

“Yeni rekorlar kapıda”

Kuyumcu Nasir Amcalar, altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirerek, “Piyasalar çok hareketli. Jeopolitik belirsizlikler ve Fed’in faiz indirimi beklentisi ons altını yukarı taşıyor. Gram altın 1 Eylül’de 4.500 TL seviyesindeydi, bugün 4.915 TL’den işlem görüyor. Önümüzdeki dönemde 5.500 TL seviyesini görmemiz mümkün” dedi.

Piyasalarda çeyrek altın 7.900 TL, yarım altın 15.800 TL, tam altın ise 31.600 TL’den alıcı buluyor. Uzmanlar, küresel risklerin devam etmesi halinde altındaki yükselişin süreceği görüşünde birleşiyor.