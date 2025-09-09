Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, CHP'nin 102'ncin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanına geldi. Özel'in çelengi daha sonra Cumhuriyet anıtına bırakıldı. Çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıldönümü. Bugün sabahın ilk saatlerinde kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek, ardından İsmet Paşayı ve önceki dönem genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim. Türkiye'nin ilk siyasi partisi olmasından dolayı tüm siyasi partilerin, tüm geleneklerin de temsil edilmesini sağlayan öncü partimizin yaş günü sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, Türkiye demokrasisinin demokrasi fikrine inanan herkesin doğum günüdür. Tüm demokratların adına hoş geldiniz diyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Taksim Meydanından ayrıldı.