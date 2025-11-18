İşte 18 Kasım 2025 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında son durum

Global piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar ve ÖTV güncellemeleri sonrası akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Üç büyük şehirde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında küçük farklar bulunuyor. İşte il il güncel fiyat listesi…

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,89 TL

Motorin: 57,63 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54,73 TL

Motorin: 57,49 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 56,09 TL

Motorin: 58,99 TL

LPG: 56,82 TL (muhtemelen yazım hatası fakat talepte geçtiği gibi bırakılmıştır)

Akaryakıt fiyatlarında artış veya indirim var mı?

Fiyatlar, brent petrol ve döviz kurundaki değişime bağlı olarak gün içinde bile farklılık gösterebiliyor. 18 Kasım 2025 itibarıyla benzin ve motorinde yeni bir zam ya da indirim görülmezken, dağıtım şirketleri tarafından küçük çaplı değişiklikler güncellenmeye devam ediyor.