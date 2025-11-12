JP Morgan: Altın Ons Başına 5.000 Doları Aşabilir

JP Morgan Private Bank uzmanları, altının önümüzdeki yıl ons başına 5.000 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, yaptığı açıklamada fiyatların 2026 yılı sonuna kadar 5.200–5.300 dolar seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Bu, altının şu anki değerinden yüzde 25’ten fazla yüksek bir fiyat anlamına geliyor.

Wolf, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarının alımlarının bu yükselişte en önemli etken olduğunu vurguladı. Özellikle döviz rezervlerinin bir parçası olarak altın oranının hala nispeten düşük olduğunu ifade eden Wolf, fiyat artışına rağmen alımların sürdüğünü belirtti.

Merkez Bankaları Altın Alımlarını Sürdürüyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları yılın ilk 9 ayında rezervlerine 634 ton külçe altın ekledi. Bu rakam, son üç yılın aynı dönemine kıyasla düşük olsa da 2022 öncesi ortalamanın oldukça üzerinde. Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı için yıllık alımların 750–900 ton arasında gerçekleşmesini öngörüyor.

Alımlara öncülük eden ülkeler arasında Çin başı çekerken, Polonya, Türkiye ve Kazakistan da altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Uzmanlar, merkez bankalarının güvenli liman varlığına yönelik olumlu yaklaşımının devam ettiğini belirtiyor. Goldman Sachs Group Inc., altının 2026 yılının son çeyreğinde 4.900 dolara ulaşmasını bekliyor.

Altın Yatırımcıları İçin Öne Çıkan Noktalar

Ekim ayındaki rekor seviyeler sonrası ons altın yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Yıl başından bu yana altın, yatırımcısına yüzde 50’nin üzerinde kazanç sağladı.

Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv alımları altının fiyatını destekliyor.

Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini öngörüyor.

Altın piyasasında hareketlilik, özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Uzmanlar, portföylerinde altına yer vermenin önemini vurguluyor.