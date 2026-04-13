Artan maliyetlerin hem hane halkını hem de sanayiyi zorladığını belirten Merz, savaşın etkilerinin kısa vadeyle sınırlı kalmayacağı uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında yürütülen temasların sonuçsuz kalması ve Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için abluka kararı almasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bu gelişme Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya ekonomisi üzerinde de baskıyı artırdı.

1,6 milyar euroluk destek paketi

Koalisyon hükümeti, enerji maliyetlerindeki artışın etkilerini sınırlamak amacıyla toplam 1,6 milyar euro büyüklüğünde bir destek paketi hazırladı. Paket kapsamında:

Benzin ve dizelde enerji vergisi geçici olarak sınırlandırılacak

Akaryakıtta litre başına yaklaşık 17 cent indirim sağlanacak

sağlanacak İşverenlerin çalışanlarına 1.000 euroya kadar destek vermesinin önü açılacak (vergiden muaf)

vermesinin önü açılacak (vergiden muaf) Paketin finansmanı için tütün vergisi artırılacak

“Etkileri uzun sürecek”

Merz, enerji krizinin temelinde İran savaşının yattığını vurgulayarak, “Bu çatışmanın sonuçlarını savaş sona erse bile uzun süre hissedeceğiz” dedi. Berlin yönetimi, Avrupa’daki ortaklarla koordineli hareket ederek diplomatik çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Devlet desteğinin sınırları

Alman hükümeti her ne kadar piyasaları rahatlatacak adımlar atsa da Merz, kamu kaynaklarının sınırsız olmadığını hatırlattı: “Devlet, küresel risklerin tamamını telafi edemez. Attığımız her adımın bütçede bir karşılığı var.”

Öte yandan Berlin, Avrupa Birliği içinde karar alma süreçlerinin hızlanmasının, özellikle Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda daha etkin adımlar atılmasına katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.