Koalisyon görüşmelerinin son turu, sabah saatlerinde CDU Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. CDU lideri Friedrich Merz, CSU Genel Başkanı Markus Söder, SPD Eş Genel Başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken’in başkanlığındaki heyetler, öğle saatlerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Parti liderleri, öğleden sonra düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna uzlaşının detaylarını açıkladı.

"Güçlü ve yetenekli bir hükümet geliyor"

Friedrich Merz, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Almanya artık güçlü ve yetenekli bir hükümete kavuşuyor" dedi. Merz, CDU/CSU ile SPD arasında güven ortamının oluştuğunu belirterek, varılan uzlaşmanın hem Almanya halkı hem de Avrupa Birliği için güçlü bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Merz ayrıca, küresel siyasi gelişmelerin görüşmelere baskı oluşturduğunu vurgularken, yeni hükümetin Almanya'yı ekonomik olarak yeniden güçlendirmek için kapsamlı reformlara ve yatırımlara yöneleceğini söyledi.

SPD: “Almanya bir göç ülkesidir ve öyle kalacaktır”

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise, koalisyon protokolünde yer alan göç politikalarına dikkat çekerek, "Almanya bir göç ülkesidir ve öyle kalacaktır" dedi. Entegrasyonu başarıyla sağlayan bireylerin vatandaşlık hakkına kavuşabileceğini belirten Klingbeil, sınır kontrollerinde sıkılaştırmaya gidilse de sığınma hakkının dokunulmaz olduğunu vurguladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi ve sosyal yardım reformu gündemde

Koalisyon protokolüne göre, Başbakanlık bünyesinde bir Ulusal Güvenlik Konseyi kurulacak. Bu yapı, Almanya’nın ulusal güvenlik politikalarının koordinasyonunu sağlayacak. Ayrıca vatandaşlık parası sisteminde reform yapılması öngörülüyor. Çalışabilir durumda olup iş aramayan kişilere yönelik sosyal yardımların kesilmesi gündemde.

Personel sayısında %8’lik kesinti, uzman doktora sevk sistemi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, elektrik vergisinin azaltılması ve sanayi için ucuz enerji temini gibi konular da koalisyon planlamasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı 60 yıl sonra CDU’ya geçti

Alman medyasına yansıyan bilgilere göre, koalisyon partileri arasında bakanlık dağılımında da anlaşma sağlandı. CDU, Başbakanlıkla birlikte toplam 6 bakanlığı üstlenirken, CSU’ya 3 ve SPD’ye 7 bakanlık verilecek. CDU’nun 60 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanlığı’nı üstlenmesi dikkat çekti.

SPD, Maliye, Savunma ve Adalet Bakanlıklarını alırken, CSU ise İçişleri, Gıda ve Tarım ile Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlıklarını yönetecek.

Seçim sonuçları: CDU/CSU ilk sırada

23 Şubat’ta yapılan genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 28,5 oy alarak seçimden birinci çıktı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 20,8 ile ikinci, SPD ise yüzde 16,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Yeni Federal Meclis'te CDU/CSU’nun 208, SPD’nin ise 120 sandalyesi bulunuyor.

Anlaşmanın, partilerin iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmileşmesi ve 7 Mayıs'ta Friedrich Merz'in başbakan olarak göreve başlaması bekleniyor. Bu gelişme ile Almanya tarihinde beşinci kez CDU/CSU ve SPD koalisyonu hayata geçmiş olacak.