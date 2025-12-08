Kiel’de İkinci Turda Zafer Yılmaz’ın

Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel’de dün gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Yeşiller Partisi adayı Dr. Samet Yılmaz kazandı.

44 yaşındaki Yılmaz, oyların %54,1’ini alarak sandıktan birinci çıktı. CDU ve FDP’nin destek verdiği bağımsız aday Gerrit Derkowski ise %45,9 oyda kaldı.

Bu sonuçla Samet Yılmaz, Kiel’in ilk Yeşiller Partili belediye başkanı oldu. Resmî devir teslim Nisan 2026’da SPD’li mevcut belediye başkanı Ulf Kämpfer ile yapılacak.

Almanya’da İkinci Türk Kökenli Belediye Başkanı

Samet Yılmaz, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay’ın ardından Almanya’da seçilmiş ikinci Türk kökenli belediye başkanı unvanını aldı.

Seçim zaferinin ardından açıklama yapan Yılmaz, Kiel’i “daha modern, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacağını” söyledi.

Samet Yılmaz Kimdir?

1981 yılında Kiel'de doğdu ve büyüdü.

Kariyerine kimya laboratuvarı teknisyeni olarak başladı.

Ardından Kiel Christian Albrechts Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktorası yaptı.

16 yıldır Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapıyor.

2023’ten bu yana Kiel Yeşiller Partisi Eş Grup Başkanı olarak görev alıyordu.

Yılmaz evli ve üç çocuk babası.

İlk Turda İkinci Çıktı, Kampanyayla Öne Geçti

16 Kasım’da yapılan ilk turda Yılmaz %24,8 oy alarak ikinci sırada yer almıştı. Derkowski’nin %28,7 ile birinci çıktığı ilk turun ardından Yeşiller adayı etkili bir kampanya yürüttü ve ikinci turda rakibini geride bırakmayı başardı.

Kiel’de 190 bin seçmenin bulunduğu seçimlerde katılım oranı %43,5 olarak kaydedildi.

Türk Günü Festival İddiaları ile Yıpratma Girişimi

Seçim sürecinde Yılmaz hakkında Der Spiegel’de yayımlanan haber, yoğun tartışmalara neden oldu. Haberde Yılmaz’ın 8 Haziran 2025’te düzenlenen “Türk Günü” festivaline destek verdiği ve aşırı sağcı gruplarla bağlantılı bir derneği koruduğu iddia edildi.

Bu iddialar sonrası Yılmaz, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Anayasayı Koruma Dairesi’ndeki görevinden alındı ve başka bir birime atandı.

Yılmaz ise suçlamaları reddederek festival alanındaki söküm işlemlerinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelendiğini ve belediyeyle iletişime bu sebeple geçtiğini belirtti.

Gazze’li Çocuklar İçin Yardım Çağrısı

Ekim ayında yaptığı sosyal medya açıklamasıyla gündeme gelen Yılmaz, yaralı 15–20 Gazzeli çocuğun Kiel’de tedavi edilebileceğini fakat Almanya İçişleri Bakanlığı’nın buna izin vermediğini söylemişti.

“Kiel’e getirilecek çocuklara neden yardım edemediğimizi anlamıyorum” diyen Yılmaz, insani yardımın önünün açılması çağrısında bulunmuştu.