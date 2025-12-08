Cimbom'un kader maçı TSİ 23.00’te

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta karşılaşmaları heyecanı sürerken, Galatasaray yarın TSİ 23.00’te II Louis Stadyumu’nda Monaco’nun konuğu olacak. Turnuvada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Monaco ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23. sıradan üst tura tutunmaya çalışıyor.

Galatasaray bu sezon Devler Ligi’nde Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 yenmiş; Frankfurt ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray Avrupa kupalarında 334. maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Avrupa arenasında 333 karşılaşma oynadı.

• 119 galibiyet

• 125 mağlubiyet

• 89 beraberlik

Galatasaray, bu maçlarda 459 gol atarken, kalesinde 505 gol gördü.

Devler Ligi'nde 128. sınav

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 127 maç oynadı.

• 32 galibiyet

• 64 mağlubiyet

• 31 beraberlik

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde toplam 130 gol buldu, 217 gol yedi.

Okan Buruk’un Avrupa performansı

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa kupalarında şimdiye kadar 31 maça çıktı.

• 13 galibiyet

• 10 mağlubiyet

• 8 beraberlik

Buruk’un öğrencileri özellikle son dönemde Avrupa sahnesinde etkili bir futbol ortaya koyuyor.

Osimhen gol krallığında ikinci sırada

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 3 maçta 6 gol atarak takımının en önemli kozlarından biri olduğunu kanıtladı. Nijeryalı golcü, Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé'nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Osimhen ayrıca üst üste 8 Avrupa maçında gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu olarak tarihe geçti. Yunus Akgün ise bu sezon Avrupa’da 2 gol kaydetti.

Monaco ile 7. kez karşı karşıya

Galatasaray ve Monaco Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez rakip oldu.

• Galatasaray: 2 galibiyet

• Monaco: 3 galibiyet

• 1 beraberlik

İki takım son olarak 25 Ekim 2000’de karşılaşmış, Monaco sahasında 4-2 kazanmıştı.

Cimbom Fransız takımlarına karşı 21 maç yaptı

Galatasaray bugüne kadar Fransız ekipleriyle toplam 21 defa karşılaştı:

• 7 galibiyet

• 9 mağlubiyet

• 5 beraberlik

Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 23 gol attı, 36 gol yedi.

Monaco’nun lig performansı

Bu sezon Ligue 1’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Monaco, oynadığı 15 maçta 23 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor. Son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyeti var.

Şampiyonlar Ligi’nde ise Bodo/Glimt’i yenen Fransız ekibi, diğer maçlarda Manchester City, Tottenham ve Pafos ile berabere kalırken, Club Brugge’a farklı yenilmişti.

II Louis Stadyumu, Galatasaray için tarihi bir atmosfer

Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid’i yine bu statta Jardel’in altın golüyle 2-1 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar için II Louis Stadyumu’nun özel bir anlamı bulunuyor.

Kadroda önemli eksikler

Galatasaray’da Monaco maçı öncesi birçok önemli eksik var:

• Arda Ünyay (kırmızı kart)

• Wilfried Singo (sakat)

• Ismail Jakobs (sakat)

• Eren Elmalı (hak mahrumiyeti)

• Metehan Baltacı (hak mahrumiyeti)

• Kazımcan Karataş (UEFA listesinde yok)

Maçın hakemi Danny Makkelie

Zorlu karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

• Yardımcılar: Hessel Steegstra – Jan de Vries

• 4. Hakem: Allard Lindhout

• VAR: Bram Van Driessche

• AVAR: Benjamin Brand