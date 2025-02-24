Seçim Sonuçları ve Partilerin Performansı Federal Seçim Kurulu tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, Almanya'da seçim yarışı şu şekilde sonuçlandı:

CDU/CSU : Yüzde 28,6 oy alarak birinci parti oldu.

Almanya için Alternatif (AfD) : 2021 seçimlerine kıyasla oylarını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) : Yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü oldu.

Yeşiller Partisi : Yüzde 11,6 oy alarak dördüncü sırada yer aldı.

Sol Parti : Yüzde 8,8 oy oranıyla Federal Meclis e girmeyi başardı.

Hür Demokrat Parti (FDP): Yüzde 4,3 oy alarak yüzde 5'lik barajı geçemedi ve Meclis dışında kaldı.

Partilere Göre Sandalye Dağılımı Seçim sonuçlarına göre Almanya Federal Meclisinde partilerin sandalye dağılımı şu şekilde oldu:

CDU/CSU : 208 milletvekili

AfD : 152 milletvekili

SPD : 120 milletvekili

Yeşiller : 85 milletvekili

Sol Parti: 64 milletvekili

Mecliste 19 Türk Kökenli Milletvekili Yer Alacak Seçim sonuçlarına göre, yeni dönemde Almanya Federal Meclisinde toplam 19 Türk kökenli milletvekili yer alacak. Türk kökenli milletvekillerinin parti dağılımı ise şöyle:

SPD : 7 milletvekili

Sol Parti : 7 milletvekili

CDU : 2 milletvekili İsrailli esir Kassam mücahitlerini alnından öptü

Yeşiller : 2 milletvekili

CSU: 1 milletvekili

Almanya'daki erken genel seçimler, siyasi dengeleri değiştirecek önemli bir sonuç ortaya koyarken, 19 Türk kökenli milletvekilinin Federal Mecliste yer alması, Almanya’daki Türk toplumunun siyasi temsili açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.