Rus tehdidi Avrupa’yı harekete geçirdi

Polonya, Romanya ve Estonya’da son dönemde artan Rusya’ya ait insansız hava aracı (İHA) hareketliliği ve Baltık Denizi çevresinde yoğunlaşan siber saldırılar, Avrupa ülkelerini savunma alanında yeni iş birliklerine yöneltti. Bu kapsamda Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’e giderek İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Yeni üs: hava, deniz ve siber savunmada ortak nokta

Anlaşma çerçevesinde Almanya, İzlanda’da deniz ve hava gözetleme kapasitesini güçlendirecek bir üs inşa edecek. Bu üs, keşif uçaklarının yanı sıra denizaltı savunma gemileri ve ikmal gemilerinin konuşlanmasına da imkan sağlayacak.

Taraflar ayrıca, siber savunma ve kritik altyapıların korunması konularında da ortak çalışma kararı aldı. Özellikle Rusya’nın “gölge filosu” olarak tanımlanan gemi faaliyetlerine karşı deniz lojistiği ve istihbarat alanlarında koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Pistorius: “İzlanda lojistik açıdan stratejik bir merkez”

İmza töreninde konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İzlanda’nın Kuzey Atlantik’teki konumuna dikkat çekerek, “İzlanda, NATO için önemli bir lojistik merkez haline geliyor. Alman Donanması burada ikmal yapabilecek. Ayrıca deniz devriye uçaklarımız geçici olarak İzlanda’da konuşlandırılacak. Bu uçaklar, denizaltı savunma harbi ve geniş okyanus izleme görevlerinde kullanılacak” dedi.

Gunnarsdottir: “Hibrit tehditlere karşı dayanışma şart”

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ise anlaşmanın, ülkenin savunma kapasitesini güçlendireceğini belirterek, “Alman Hava Kuvvetleri ve Donanması ile hibrit saldırılara, siber tehditlere ve iletişim ağlarının kesilmesine karşı ortak hareket etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

İzlanda’da kalıcı ordu yok, ancak NATO üssü var

1949’da NATO’nun kurucu üyeleri arasında yer alan İzlanda, halen daimi bir orduya sahip olmayan tek müttefik ülke konumunda. İzlanda hava sahası, NATO ülkeleri tarafından dönüşümlü olarak korunuyor. Ada ülkesinde kalıcı askeri varlık bulunduran tek ülke ise ABD. Almanya’nın yeni üs kararı, NATO’nun Kuzey Atlantik savunma hattında önemli bir genişleme olarak değerlendiriliyor.