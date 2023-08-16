Almanya’da kabine uyuşturucu madde olan esrarın belli sınırlar dahilinde yasallaştırılması yönünde önemli bir adım attı. Kabine, eğlence amaçlı esrar kullanımını ve ekimini yasallaştıran tartışmalı bir yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısına göre, yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına, en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirmesine ve kar amacı gütmeyen esrar kulüplerinden esrar satın almasına izin verilecek. Kabine tarafından onaylanan yasa tasarısı, parlamentoda onaylanması halinde yürürlüğe girecek.

Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki hükümet, yasa tasarısının uyuşturucu madde karaborsasını büyük ölçüde azaltacağını, halkı kontamine esrara karşı koruyacağını ve uyuşturucuya bağlı suçları azaltacağını umuyor.



“Uyuşturucu politikamızda önemli bir dönüm noktası”

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasa tasarısının uyuşturucu maddelerin riskleri hakkında farkındalığı artırmaya yönelik bir kampanya olduğunu ve bunun da tüketimi eninde sonunda azaltması gerektiğini söyleyerek, “Kanunda bir değişiklik yapılmadan böyle bir kampanya başlatılsa bu kadar ilgi görmez. Mevcut prosedürlerle çocukları ve gençleri ciddi şekilde koruyamadık, konu bir tabu haline getirildi. Artan, sorunlu bir tüketimimiz var, bunun böyle devam etmesine izin veremezdik. Dolayısıyla bu, uyuşturucu politikamızda önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Almanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Almanya'da en az bir kez esrar tüketen 18 ila 25 yaş arası yetişkinlerin sayısı 2021'de önceki on yıla göre neredeyse iki katına çıkarak yüzde 25'e ulaştı.



Muhafazakarlar yasa tasarısına tepkili

Muhafazakar politikacılar, yasa tasarısının esrar kullanımını teşvik edeceğini belirterek tepki gösterdi. Saksonya Eyaleti İçişleri bakanı Armin Schuster yaptığı açıklamada, “Bu yasa, kontrolün tamamen kaybedilmesiyle bağlantılı olacak" dedi.