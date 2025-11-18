Karşılaşmanın yıldızı ise Galatasaray’ın formda oyuncusu Leroy Sane oldu. Alman yıldız, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak galibiyete damga vurdu.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesi elemelerde son düzlük geçilirken, A Grubu’nda kötü başladığı süreci toparlayan Almanya, son maçta farklı bir galibiyetle adeta gövde gösterisi yaptı. Julian Nagelsmann’ın ekibi, art arda beşinci galibiyetini hanesine yazdırarak puanını 15’e çıkardı ve zirveyi kimseye bırakmadı.

Slovakya cephesinde ise Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar, takımının farklı mağlup olduğu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Almanya, tarihinde 21. kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi. Futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Panzerler, daha önce 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Grubu 12 puanla ikinci sırada tamamlayan Slovakya ise turnuvaya gidebilmek için play-off turunda mücadele edecek.