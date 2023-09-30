Almanya bugün Orta Asya liderlerini ağırladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bugün başkent Berlin’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltının ardından 5 lider, Başbakan Olaf Scholz ile çalışma yemeğinde buluştu. Çalışma yemeğinin ana temaları arasında bölgesel ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, Rusya Ukrayna arasında devam eden savaş ve Almanya için önemli olan bağlantı konuları masaya yatırıldı. Öte yandan Başbakan Scholz, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Federal Şansölye'nin daveti üzerine Almanya'ya gelen liderler ilk kez AB üyesi bir ülkeyle bu düzeyde bir görüşme gerçekleştirmiş oldu.





Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’le özel görüşme

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i dün Başbakanlık binasında ağırlamış ve ikili görüşme gerçekleştirmişti. Scholz, bu görüşmede Tokayev'den Rusya'ya uygulanan silah ambargosunu uygulamaya devam etme sözü aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise ülkesinin Rusya'nın Batı tarafından uygulanan yaptırımlardan kaçmasına yardım etmeyeceğinin garantisini verdi. Tokayev, dün Berlin'de Şansölye Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın yaptırımlara uyacağını açıkça ifade etmişti. Tokayev ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Almanya'ya petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu da söyledi. Almanya'yı Avrupa Birliği'nin stratejik ortağı olarak nitelendiren Tokayev, “Alman dostlarımızın isteği üzerine ülkemizin petrol sevkiyatını artırma ve bunu uzun vadeli yapma isteğini onayladım” dedi. Almanya Başbakanı Scholz ise Kazakistan'ı Almanya'nın açık ara en önemli Orta Asya ticaret ortağı olarak tanımladı. Tokayev’le 2 ülke arasındaki ticaret ve yatırım koşullarını iyileştirme konusunda anlaştıklarını belirten Scholz, “Kazakistan, ham petrol ithal ederek dağıtım kanallarımızı genişletmede ve kendimizi Rus enerji tedarikinden bağımsız kılmamızda önemli bir ortak” ifadesini kullandı.