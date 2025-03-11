2024 Silahlı Kuvvetler Raporu'nu Berlin'de düzenlediği basın toplantısında paylaşan Högl, ordunun personel sayısının yetersiz, teçhizatının eski ve kışlalarının bakımsız olduğunu belirtti. Raporda, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin aktif asker sayısının 181 bin 174 olduğu, ancak 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılma hedefinin çok uzağında olduğu ifade edildi. Ayrıca, ordunun personelinin yaş ortalamasının 2019'dan bu yana arttığı ve 2024 itibariyle 34'e yükseldiği vurgulandı.

Teçhizat açısından da ciddi eksiklikler olduğu belirtilen raporda, askerlerin yalnızca yeterli sayıda koruyucu yelek ve miğferle donatıldığına dikkat çekildi. Altyapı ve kışlaların bakımının yetersiz olduğu da vurgulandı. Alman ordusunun altyapısını iyileştirmek için en az 67 milyar Euro'ya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Högl, bu eksiklikleri giderebilmek için Almanya Savunma Bakanlığı'na daha fazla asker, daha iyi teçhizat ve modernize edilmiş kışla taleplerinde bulundu. Bu açıklamalar, Avrupa'daki savunma harcamalarının artırılması tartışmalarının daha da alevlenmesine neden oldu. Almanya, Silahlı Kuvvetleri'nin durumunu iyileştirebilmek için köklü reformlara ihtiyaç duyduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.