Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, Aliyev, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitleri anarak, Türk halkının gösterdiği direnişi “modern tarihin en büyük kahramanlık destanı” olarak nitelendirdi.

“Vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı”

Mesajında Türk halkının kararlılığına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine dikkat çeken Aliyev, “O gece kardeş Türkiye, modern tarihinin en büyük kahramanlık destanını yazdı. Metin ve mücadeleci halkınız, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal ve demokratik temellerini hedef alan kanlı darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz, milli iradenin ve vatanseverliğin zaferidir”

15 Temmuz’un artık sadece bir direniş günü değil, aynı zamanda Türkiye’nin milli birliğini ve iradesini temsil eden bir simge olduğunu belirten Aliyev, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, güçlü ve sarsılmaz iradenin, milli birliğin, dayanışmanın ve vatanseverliğin zaferini simgeleyen anlamlı bir tarihtir” dedi.

“Bir millet, iki devlet kardeşliği o gece bir kez daha görüldü”

Azerbaycan’ın darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye’ye destek verdiğini vurgulayan Aliyev, “Azerbaycan halkı ve devleti kardeş Türkiye’nin yanında olarak desteğini ve dayanışmasını sergilemişti. Bu da ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesinin açık bir tezahürü, kardeşliğimizin belirgin bir örneğiydi” diye konuştu.

“PKK’nın silah bırakması, güçlü iradenizin sonucu”

Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadelede gösterdiği iradeye de övgüde bulunan Aliyev, “PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı, sizin güçlü siyasi iradenizin parlak bir sonucu, millî birlik ve dayanışmanın zaferi olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Stratejik müttefikliğimiz daha da güçlenecek”

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluk ve iş birliğinin bölgede istikrarın teminatı olduğunu vurgulayan Aliyev, “Şuşa Beyannamesi’nden doğan stratejik müttefikliğimiz ortak çabalarımızla bundan sonra da daha da güçlenecek ve derinleşecektir” dedi.