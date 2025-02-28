Edirne’ye Gelen Bulgar Sayısı Yarı Yarıya Düştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin 12 Aralık 2024'te aldığı kararla Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne dahil olması, Bulgar turistlerin alışveriş için farklı Avrupa ülkelerini tercih etmeye başlamasına neden oldu. Bunun yanı sıra, Bulgaristan'daki ekonomik sıkıntılar ve Türk lirasının değer kaybetmesine rağmen Türkiye’deki fiyatların yükselmesi, Edirne’nin cazibesini azalttı.

Edirne’nin 460 yıllık tarihi Ali Paşa Çarşısı’nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, yaşanan düşüşü şöyle özetledi: “Bu biraz mevsimsel olarak da etkileniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında işlerimiz genelde düşük olurdu ama 2024’ün ortasından itibaren yurtdışından gelen ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş var. 2025 yılıyla birlikte hem maliyetlerin artması hem de Bulgaristan’daki alternatif pazarların çoğalması nedeniyle neredeyse %50-%60’lık bir azalma yaşanıyor.”

Esnaf Dükkanlarını Devrediyor

Edirne'de esnaflık yapan Sidar Basunlu ise özellikle artan kiraların, işleri daha da zorlaştırdığını belirtti: “Son bir yıldır yabancı müşteri sayısında belirgin bir düşüş var. Kiralar ve işletme giderleri yükseldikçe Edirne artık cazip bir ticaret noktası olmaktan çıktı. Eskiden Bulgar turistlerin yoğun gelişi nedeniyle kiralar yüksek olsa da esnaf bu durumu tolere edebiliyordu. Ancak turist sayısı yarı yarıya düşünce birçok iş yeri kapanmaya başladı.”

Bulgar Turistler Edirne’yi Tercih Etmiyor

Filibe'den alışveriş için gelen Alexander Bijandov da Türkiye’deki fiyatların eskisi kadar cazip olmadığını ifade etti: “Türkiye’de fiyatlar bizim ülkeye göre hâlâ biraz daha uygun ancak fark çok azaldı. Geçmişte burada fiyatlar yarı yarıyaydı ama artık neredeyse aynı. Bu yüzden eskisi kadar alışveriş yapmıyoruz, sadece gezmeye geliyoruz.”

Benzer şekilde, Bulgaristan vatandaşı Denislav Uzunov da Edirne’deki fiyatların kendi ülkeleriyle neredeyse aynı seviyeye geldiğini ve alışveriş için Türkiye’yi tercih etme nedenlerinin azaldığını söyledi.

Esnaf Umudunu Yaz Sezonuna Bağladı

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Edirneli esnaflar, yaz aylarında Bulgar turistlerin yeniden gelmesini umut ediyor. Tatil sezonunda alışveriş hareketliliğinin artacağına inanan esnaflar, ekonomik dalgalanmaların etkilerini bir nebze de olsa hafifletmeyi planlıyor. Ancak şu an için tablo, Edirne ekonomisi açısından endişe verici görünüyor.