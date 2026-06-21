Yeni sezonun bereketli geçmesi temennisiyle bir araya gelen üreticiler, ilk biçimin yapılmasının ardından hasat mesaisine resmen start verdi.

Hasat öncesinde gerçekleştirilen programda, ürünlerin bol ve verimli olması, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması ve sezon boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dua edildi. Programın ardından biçerdöverler tarlalara girerek yılın ilk buğday hasadı gerçekleştirildi.

Bölge çiftçileri, bir yıl boyunca verilen emeğin karşılığını almayı umut ettiklerini belirterek, bu sezonki ürün verimine ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Üreticiler, elde edilecek rekoltenin hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Edirne'de hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde diğer köylerde de hız kazanması öngörülüyor.