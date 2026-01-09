Dünya genelinde şirketlerin çevre, etik, çalışma ve insan hakları ile sürdürülebilir tedarik zinciri alanlarındaki performanslarını değerlendiren EcoVadis, 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik derecelendirme sonuçlarını açıkladı. Uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirilen bu kapsamlı değerlendirme, şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımlarını şeffaf, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir kriterler üzerinden ele alıyor. Bu değerlendirme kapsamında Alışan Lojistik, 2025 yılı EcoVadis sürdürülebilirlik değerlendirmesinde puanını 56’dan 72’ye yükselterek Gümüş Madalya (Silver Medal) almaya hak kazandı. Elde edilen bu sonuç, şirketin sürdürülebilirlik performansını bir önceki yıla kıyasla daha anlamlı bir artışla güçlendirdiğini ortaya koydu.

Bu önemli başarıyı değerlendiren Damla Alışan, Alışan Lojistik CEO’su olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sürdürülebilirlik, Alışan Lojistik için bir raporlama başlığı değil; tüm iş yapış biçimimize yön veren stratejik bir yaklaşım. EcoVadis puanımızı kısa sürede 56’dan 72’ye yükselterek Gümüş Madalya ile ödüllendirilmemiz; çevresel sorumluluk, etik yönetim, insan hakları ve sürdürülebilir tedarik zinciri alanlarında attığımız somut adımların uluslararası ölçekte teyit edilmesidir. Bu başarı, yalnızca bugün yaptıklarımızın değil, geleceğe dair kararlılığımızın da güçlü bir göstergesi. Operasyonlarımızda karbon ayak izini azaltan yatırımlardan, çalışanlarımız için kapsayıcı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya; iş ortaklarımızla birlikte daha şeffaf ve sorumlu bir değer zinciri inşa etmeye kadar geniş bir perspektifle ilerliyoruz.”

Alışan Lojistik’in sürdürülebilirlik yolculuğunda ekip çalışmasının önemine de vurgu yapan Alışan, şunları ekledi: “Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve aynı vizyonu paylaştığımız iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir lojistik çözümleriyle sektörümüzde fark yaratmaya ve daha yaşanabilir bir gelecek için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”

Alışan Lojistik, sürdürülebilirlik alanındaki performansını sürekli geliştirmeyi ve uluslararası standartlarda değer yaratmayı temel öncelikleri arasında görmeye devam ediyor.