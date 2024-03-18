Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda katıldığı bir programda yaşananlara dair açıklamalarda bulunurken, aldığı flaş kararı da paylaştı.

Başkan Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "3 ay sonra bırakıyorsun diye düşünenler olacak. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak tekrar Süper Lig'e çıkarır o zaman bırakırız."

Ali Koç, Fenerbahçe Kongre üyelerine seslendi: "Gelin kulübümüzün yanında durun. Hep beraber karar verelim. Çünkü bu gidişat gidişat değildir. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması, başarılı olmaması, hatta sahalarda yer almaması."

"3 Temmuz'u başlatan örgüt, dün gece tavan yaptı emellerine ulaşmak konusunda, bu iki kulübü kırdırmada, kardeş kardeşe kırdırmada; toplum zaten gergin.

"2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek."

"Federasyonun maçın devam etmemesi lazım demesi gerekiyordu. Rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz, çekinmiş olabilirler. Bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorumlularıdır."

"Dün yaşananlara sadece futbol olarak bakmayın. Büyük resme bakın. Dünkü olaylar tamamen organizeydi."

"Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele daha fazla tahammül edeceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'da yaşananları biliyorsunuz, maddi manevi çok mağdur edildik. Ekonomik olarak herkesten öndeydik."

"Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele daha fazla tahammül edeceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'da yaşananları biliyorsunuz, maddi manevi çok mağdur edildik. Ekonomik olarak herkesten öndeydik."

"Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Fiziki saldırıdan kendilerini koruyan Fenerbahçeli futbolculardır. Ne olduğunu sorgulayan, endişe eden taraftarlarımızdır."

"OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİYORUZ"

2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyoruz. Kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım çünkü bu olaylar devam edecek. Dün Cumhurbaşkanımızın da müdahil olmasıyla birlikte bakanlarımız da müdahil oldu ve bizi güvende hissettirdiler. Ancak yerel otoritelerin bunu sağlaması gerekirdi bu seviyede müdahale yapılmadan. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz. Her gün ölmektense bir kez öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Siz bizi bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devlet için de, TFF için de, medya için de söylüyorum, biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu herhangi bir şantaj, tehdit falan değil.

Fenerbahçeliler tahrik etti denmeye çalışılıyor. İnsan utanır ya. Bu işin nereye gideceğini ben biliyorum. Riyad krizinden farkı olmayacak. Fenerbahçe'ye bu muameleyi yapmak isteyenler işi nereden nereye getirdiklerini düşünsenler. '3. golden önce faul vardı' tartışmaları yapılıyor, hakem kuralları doğru uygulasa 3-0 hükmen galiptik. 3 Temmuz'u başlatan örgüt, iki kulübü birbirine çarptırmak için tavan yaptı belki de emellerine ulaşmak amacıyla. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz. Ben bu çocukların psikolojisini nasıl toplayacağım? 2014'te toplayamadık. Herkes aklını başına alsın. Linç tehlikesine rağmen oyunu oynatanlar aynaya baksınlar. TFF'ye müsaade edenler de aynaya baksınlar. Biz genel kurulda Fenerbahçe’nin nereye gideceğine karar vereceğiz. Bu iş böyle gitmeyecek. '3 ay sonra gidiyorsun' diyen olabilir. Bu kararı alırsak bırakmıyorum. Ligden çekilirsek alt ligde şampiyon yapana kadar takımın başında olurum, şampiyon olunca bırakırım.