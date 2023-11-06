DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti. DEVA Partisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Ali Babacan ve babası Hilmi Babacan’ın fotoğrafı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Genel Başkanımız Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'ın cenazesi 7 Kasım Salı (yarın) öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camisi'nden kaldırılacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir.



Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/l4oAWohsrH — DEVA Partisi (@devapartisi) November 6, 2023