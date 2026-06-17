CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Nimet, Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçesinde, 'Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim' ifadelerine yer verdi.
Özdemir'in istifasının ardından CHP'nin milletvekili sayısı 128'e düştü.