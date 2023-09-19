Ege ve Karadeniz'in ardından 15 Eylül'de Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla, balıkçılar ilk avların ardından kıyıya döndü, balık tezgahlarında bolluk yaşandı. Mersin'den Akdeniz'e açılan balıkçıların bereketli avla döndüğü ifade edilirken, tezgahlarda Ege ve Karadeniz'in yanı sıra Akdeniz'den de çıkan çeşit çeşit balıklar yer aldı.

Türkiye'nin 321 kilometrelik sahil sınırına sahip Mersin'den 15 Eylül itibariyle Doğu Akdeniz'e açılan balıkçılar bir bir dönmeye başladı. İlk iki hafta bolluk yaşanmasının beklendiği Akdeniz'den çeşit çeşit balıklarla dönen balıkçılar, tezgahların da dolmasına vesile oldu. Tekneleriyle denize açılan bazı balıkçıların ise ağ yırtılması gibi çeşitli zorluklarla da karşılaştığı belirtildi. Zorunlu olarak yaşanan aksilikleri gidermek için balıkçı barınaklarına yanaşan teknelerde tayfalar yırtılan ağları dikerek yeninden denize açılmak için yoğun mesai harcadı. Öte yandan, avdan dönen teknelerdeki balıklar ise iç piyasada yerini aldı. 7 ayrı balıkçı barınağı bulunan Mersin'de 481 teknenin avlanmaya çıktığı özellikle 15-20 gün süreyle yoğun balık popülasyonunun beklendiği ifade edildi.



İki hafta balık yoğunluğu bekleniyor

Sezonun ardından denize açıldıklarını, tek ağla 150 kilogram balık aldıklarını belirten balıkçılardan Yusuf Şimşek, ardından ağlarının yırtıldığını ve Erdemli Balıkçı Barınağı'na gelip ağlarını dikmeye başladıklarını kaydetti.

Tekne sahiplerinden Emre Balkış ise, "Allah’a şükürler olsun bereketimiz iyiydi. Barbun, mercan gümüş ekseriya diğer tekne ve gırgırlarda sardalye de oluyor. Balığın bereketi güzel. Allah nasip ederse inşallah böyle devam eder. Niyetimiz o yönde, devam ederse balıkçı rahatlamış olur. İlk 2 hafta 15 gün 20 güne yakın hemen hemen böyle sürekliliği oluyor. Ondan sonra biraz rutine bağlıyor. Deniz iyi, hava güzeldi, rüzgar da yoktu. Biraz esmesi, aslında çalkalanması lazım denizin" dedi.



"100 liradan 700 TL'ye kadar balık var"

Tezgahlarını balıkla doldurduklarını dile getiren Serdar Doğan, "10 senedir balıkçılık işiyle uğraşıyoruz. Bu işin içindeyiz, bu sene sezonumuz iyi, balıklarımız çok çıkıyor. Bu sene güzel barbun geliyor, gümüş geliyor. Güzel mercanlarımız var, karakulak geliyor. Sezonda fiyatlar düşünce rağbet çoğaldı. En ucuz balık hamsi ve sardalye kilogramı 100 lira. Fiyatlar 700 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.



"Vatandaşın en çok balık yiyeceği dönem bu dönem"

Sezonla ilgili bilgi veren Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın da, "Akdeniz 2-3 hafta verimli oluyor. Çünkü deniz dinlenmiş oluyor. Ama av baskısı çok olduğu için ondan sonra verim düşüyor, gün gün düşüyor. Tezgahlara turna, istavrit, kolyoz, karakulak dediğimiz balığımız, avcı, palamut, mercan, sarı çizgili barbunya, tekir, gümüş gibi her türlü balığımız mevcuttur. Akdeniz'de balık çeşitleri fazla ama potansiyel olarak az. Bu da vatandaşın bir ay uygun şekilde balık yemesini sağlayacak, sezonun açılması. Bir aydan sonra havalar soğumaya başladı mı, ihracatlar, iç bölgelere balıklar gönderilir, biraz tezgahlarda balık pahalanır. Vatandaşın en çok balık yiyeceği dönem bu dönem" ifadelerini kullandı.