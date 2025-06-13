Bu artışla birlikte birçok şehirde benzin fiyatı 50 TL sınırını aşmış durumda. Üstelik zam dalgası bununla da sınırlı değil; motorin fiyatlarına da yarın gece yarısından itibaren 1,49 TL zam bekleniyor.

Bayram öncesinde vatandaşların yakıt masraflarını artıran bu gelişme, hem şehirlerarası seyahat planı yapanları hem de ticari taşımacılıkla uğraşan kesimi doğrudan etkiliyor.

İşte bazı şehirlerde 13 Haziran itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

Ankara

Benzin: 49,04 TL

Motorin: 47,11 TL

LPG: 26,54 TL

İstanbul

Benzin: 48,38 TL

Motorin: 46,26 TL

LPG: 26,63 TL

İzmir

Benzin: 49,38 TL

Motorin: 47,45 TL

LPG: 26,59 TL

Antalya

Benzin: 50,21 TL

Motorin: 48,24 TL

LPG: 27,08 TL

Diyarbakır

Benzin: 50,36 TL

Motorin: 48,46 TL

LPG: 26,19 TL

Kars

Benzin: 50,12 TL

Motorin: 48,18 TL

LPG: 27,12 TL

Muğla

Benzin: 49,82 TL

Motorin: 47,92 TL

LPG: 27,32 TL

Van