Akaryakıt Fiyatlarında Dalgalanma

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve siyasi belirsizlikler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bayram öncesi üç gün üst üste gelen zamlarla benzin, motorin ve LPG fiyatları yükselmişti. Benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına 1,42 TL ve LPG fiyatına ise 55 kuruş zam yapılmıştı.

Yeni Zam ve İndirimler

Son gelişmelere göre, 3 Nisan Perşembe günü açıklanan ancak iptal edilen 1,25 TL’lik benzin zammı, EPDK tarafından yeniden değerlendirilerek 1,08 TL olarak yürürlüğe konuldu. Öte yandan, LPG fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk bir indirim yapılacak. Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

İllere Göre Güncel Akaryakıt Fiyatları

Bazı büyük şehirlerde güncellenen benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 29,71 TL

Ankara:

Benzin: 47,29 TL

Motorin: 47,58 TL

LPG: 29,62 TL

İzmir:

Benzin: 47,65 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 29,67 TL

Antalya:

Benzin: 48,41 TL

Motorin: 48,66 TL

LPG: 30,16 TL