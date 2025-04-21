Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi. Brent petrolün fiyatı 9 Nisan'da 58,25 dolara kadar gerileyince, motorin grubunda 2 lira 64 kuruşluk önemli bir indirim yapılmıştı. Hemen ardından benzin fiyatlarında da 10 Nisan'da 2 lira 24 kuruş, 11 Nisan'da ise 1 lira 35 kuruşluk indirimler uygulanmıştı. Ancak 12 ve 17 Nisan tarihlerinde sırasıyla 82 kuruş ve 94 kuruşluk zamlar geldi.

Dalgalı seyir devam ederken, sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorine yeniden zam yapılacak. 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 45,35 TL, Ankara'da 46,14 TL, İzmir'de ise 49,49 TL seviyelerine yükselecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Yetkililer, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketliliğin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.