İstanbul’da Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 45,15 TL, motorinin litresi 44,37 TL, LPG'nin litresi ise 27,39 TL’den satılıyor. Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 45,00 TL, motorinin litre fiyatı 44,25 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 26,79 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da Akaryakıt Fiyatları

Başkentte akaryakıt fiyatları İstanbul’a göre bir miktar daha yüksek seyrediyor. Ankara'da benzinin litresi 45,75 TL, motorinin litresi 45,16 TL, LPG'nin litresi ise 27,29 TL olarak ölçüldü.

İzmir’de Akaryakıt Fiyatları

İzmir’de ise akaryakıt fiyatları diğer büyük şehirlere kıyasla biraz daha yukarıda. Şehirde benzinin litre fiyatı 46,11 TL, motorinin litre fiyatı 45,51 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 27,24 TL seviyesinde.

Fiyatlar Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların temel nedenleri arasında brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kuru hareketliliği ve uygulanan vergi düzenlemeleri yer alıyor. Global gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda önümüzdeki günlerde de değişim yaşanabileceği belirtiliyor.