İstanbul’da Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 45,15 TL, motorinin litresi 44,37 TL, LPG'nin litresi ise 27,39 TL’den satılıyor. Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 45,00 TL, motorinin litre fiyatı 44,25 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 26,79 TL seviyesinde bulunuyor.
Ankara’da Akaryakıt Fiyatları
Başkentte akaryakıt fiyatları İstanbul’a göre bir miktar daha yüksek seyrediyor. Ankara'da benzinin litresi 45,75 TL, motorinin litresi 45,16 TL, LPG'nin litresi ise 27,29 TL olarak ölçüldü.
İzmir’de Akaryakıt Fiyatları
İzmir’de ise akaryakıt fiyatları diğer büyük şehirlere kıyasla biraz daha yukarıda. Şehirde benzinin litre fiyatı 46,11 TL, motorinin litre fiyatı 45,51 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 27,24 TL seviyesinde.
Fiyatlar Neden Değişiyor?
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların temel nedenleri arasında brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kuru hareketliliği ve uygulanan vergi düzenlemeleri yer alıyor. Global gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda önümüzdeki günlerde de değişim yaşanabileceği belirtiliyor.