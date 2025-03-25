Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Gelen zamların ardından bazı şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

İstanbul : Benzin 46,72 TL, Motorin 46,41 TL, LPG 29,16 TL

Ankara : Benzin 48,37 TL, Motorin 47,20 TL, LPG 28,87 TL

İzmir : Benzin 46,21 TL, Motorin 46,56 TL, LPG 29,12 TL

Antalya : Benzin 47,64 TL, Motorin 46,51 TL, LPG 29,12 TL

Diyarbakır: Benzin 48,60 TL, Motorin 47,51 TL, LPG 28,32 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi birçok farklı faktöre bağlı. Fiyat hesaplanırken şu bileşenler dikkate alınıyor:

Gümrüksüz rafineri fiyatı,

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), CHP’nin Olağanüstü Kurultayına İptal Başvurusu: Mahkemeye Taşındı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı,

Katma Değer Vergisi (KDV).

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu unsurlar baz alınarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

Vatandaşlar Zamların Etkisini Hissediyor

Sürekli artan akaryakıt fiyatları, ulaşımdan temel tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fiyat artışlarına neden oluyor. Vatandaşlar ve taşımacılık sektörü, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni zam olup olmayacağı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.