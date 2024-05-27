YENİ YASA TEKLİFİ TASLAĞINDA NELER VAR?

*Kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor, yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor.

*Hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.

*"Güçten düşmüş hayvan", "Ona bakan" ve "Kontrollü hayvan" ifadelerinin kaldırılması.

*Denetim yetkisi bakanlıkta olacak bu yetki valiliklere devredilebilecek.

*Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.

*Toplatılan sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse ötenazi uygulanması.

*Bir kişi bakım altında köpeğini ihmal ederse hayvana el konulacak ve yeniden hayvan edinmesi yasaklanacak.

*Hayvanını sokağa atana verilen ceza 2 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılacak.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden “Hayvanları Koruma Kanunu” açıklaması: “Yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız”

Sahipsiz hayvan popülasyonundaki artışın, yerel yönetimlerin Hayvanları Koruma Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını söyleyen veteriner hekimler, sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifi kabul edilirse uygulamayacaklarını duyurdu.

“Yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız”

Sağlıklı sokak hayvanlarının öldürülmesinin etik, insanî ve vicdanî olmadığını kaydeden hekimler, evrensel hekimlik değerlerini hatırlattı:

“Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız. Önerilen bu yöntem sanıldığının aksine maliyet açısından da avantajlı değildir. Basındaki haberlerden edindiğimiz bilgilere göre bu taslakla getirilenlerin daha önceki değişiklikler gibi sahadan ve bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemize bu alanda bir 20 yıl daha kaybettireceği kaygısı taşımaktayız. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu öncesinde, sahipsiz hayvanlar maalesef insani olmayan yöntemlerle yok edilmekteydi. Ancak gelişen toplumsal bilinç ve itirazlar sonrası 5199 sayılı kanun çıkarılmış ve her türlü itlaf yasaklanmıştı.”

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından başıboş sokak köpeklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını ifade etti. Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edildiğini belirten Yumaklı, “Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının %70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’nin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığına dikkat çeken Yumaklı, “Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir. Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

BAŞKA BİR YOL BULUNMALI!

Sahipsiz sokak hayvanlarına karşı yürütülen çalışmanın ayrıntıları her geçen gün farklı detaylarıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Hayvanseverler hayvanların öldürülmesini istemiyor, farklı bir yol bulunması gerekitğini savunuyor. Fakat bazı kesimler ise sahipsiz sokak hayvanlarının kesinlikle itlaf edilmesi taraftarı. Önümüzdeki günlerde maclise gelmesi beklenen yasa tasarısının ne getirip ne götüreceğini hep birlikte elbette göreceğiz fakat şu bir gerçek ki; olan sokak hayvanlarına olacak...