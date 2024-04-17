31 Mart yerel seçimlerinde kendisi de Konak Belediye Başkan Adayı olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de seçim kaybetse de hizmette olduğunu gösterdi. 28'i CHP'li 1'i AK Partili 1'i de MHP'li olan İzmir'in 30 ilçe belediye başkanına mektup yazan Çankırı, başkanların seçim başarılarını tebrik ederek, bulundukları ilçelerin Ankara'da yaşayabileceği konularıyla ilgili her türlü desteği verebileceğine söz verdi. İşte Çankırı'dan 30 ilçe belediye başkanına gönderilen o mektup:

“31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerini geride bırakmış bulunmaktayız. Öncelikle seçim sonuçlarının Konak ve İzmir için hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilmenizden ötürü sizi tebrik ediyorum.

Tam 22 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle insan odaklı bir yönetim anlayışıyla çalıştık. Millet iradesinden başka bir güç tanımadık, millet iradesine her zaman saygı duyduk. 2018 yılı itibariyle İzmir milletvekili olarak adaletli bir tutum içerisinde ilçelerimiz ve şehrimiz için ortaya koymuş olduğumuz değer, destek ve hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu minvalde iktidar partisi milletvekili olarak siz kıymetli Belediye Başkanımızın yanında olacağımı, Ankara merkezli destek ve iş birliği için her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim. Önümüzdeki 5 yılın hizmet ve başarılarla dolu geçmesi temennisiyle muvaffakiyetler diliyorum.''