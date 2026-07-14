AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Siyasi Ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu' gerçekleştirildi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu', AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş katıldı.

'Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız'

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen yazılı mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

'15 Temmuz gecesi devletimizin istiklali, milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden 253 şehidimizin her birini rahmetle yâd ediyorum. Aynı şekilde kahraman gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. 'Hizmet' diyerek, 'himmet' diyerek, 'eğitim' diyerek milletimizin halisane duygularını 40 yıl boyunca istismar eden ihanet şebekesinin asıl niyeti, 15 Temmuz gecesi ortaya çıkmıştır. Ancak darbe girişiminin aziz milletimizin direnişiyle başarıyla püskürtülmesi, Türkiye'nin önünde yepyeni bir sayfa açmıştır. Türkiye hem devletin kılcallarına kadar sızan sinsi bir terör örgütünden kurtulmuş, hem de demokrasisini güvence altına alacak adımlar atmıştır. Hiç şüphesiz bunların en başında yeni yönetim sistemimiz vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, milletimizin yaklaşık iki asırdır süren yönetim modeli arayışı cevabını bulmuştur. Çift başlılığı ortadan kaldıran, karar alma süreçlerini hızlandıran ve devletin etkinliğini artıran yeni sistem sayesinde Türkiye'nin şoklara karşı direnci artmış, siyasi istikrarı kurumsallaşmış, kriz yönetim kapasitesi daha önce hiç olmadığı kadar güçlenmiştir. Yeni sistemin ülkemize sağladığı avantajlar, Rusya-Ukrayna savaşından Koronavirüs salgınına, 6 Şubat Depremlerinin yaralarının sarılmasından en son İran merkezli krize kadar her alanda görülmüştür. Devlet ve millet olarak, bu tarihi kazanımları koruyarak Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmakta kararlıyız. FETÖ'yle mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yazıcı, 15 Temmuz'un demokrasi ile vesayet, hukuk ile silah, milli irade ile cunta zihniyeti arasındaki tarihi mücadelenin en açık tezahürlerinden biri olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz 2016'nın sıradan bir tarih olmadığını, Türkiye'nin siyasi tarihinde karşılaştığı en ağır, en hain, en kanlı darbe girişimi olduğunu aktardı. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç olamayacağının Anayasa'da 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ifadesiyle vurgulandığını bildiren Yazıcı, devletin meşruiyet kaynağının milletin iradesi olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarlarının milli iradeyi devre dışı bırakan olaylar karşısında büyük bir şuur ve sorumlulukla hareket ettiğine dikkati çeken Yazıcı, 'O gece milyonlarca vatandaşımızın ortak paydada buluşması, Türk demokrasisinin en önemli kazanımlarından biri olmuştur' ifadelerini kullandı.

'15 Temmuz bağımsızlığından asla taviz vermeyen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır'

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gücünü milletten alan bir siyasi hareket olduğunu belirten Yazıcı, 'Partimiz, milletimizle birlikte omuz omuza kurulmuştur. AK Parti'nin pusulası daima milletten yana olmuştur. Milletimiz ne sınav verdiyse teşkilatlarımız da daima milletin yanında saf tutmuş, tutmaya devam edecektir. Milletimiz basiret ve ferasetiyle, sağduyusuyla ne kadar asil bir millet olduğunu, demokrasinin yalnızca sandıkta değil, gerektiğinde canı pahasına savunulacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk 15 Temmuz'u sadece anmak değil, o ruhu diri tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, milli iradeye her şartta sahip çıkmak ve bu kutlu emaneti gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü 15 Temmuz ruhu, yalnızca bir gecenin değil, bağımsızlığından asla taviz vermeyen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır' ifadelerine yer verdi.

'Milli iradeyi merkeze alacak olan yeni anayasa, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bizim en büyük dayanağımız olacaktır'

Türkiye'nin halen darbe dönemlerinin izlerini taşıyan bir anayasa ile yönetiliyor olmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, '1982 Anayasası'nın temelinde özgürlükleri genişletme iradesi değil, vesayet odaklarına kapı aralayan bir anlayış egemendir. 15 Temmuz gecesi milletimiz çok açık bir mesaj vermiştir; bu devletin gerçek sahibi millettir. Bu ülkenin geleceğine yalnızca millet karar verir. Tüm siyasi partilere düşen görev de milletimizin meydanlarda yazdığı demokrasi destanını anayasal zemine taşımak olmalıdır. Milli iradeyi merkeze alacak yeni anayasa, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bizim en büyük dayanağımız olacaktır. Türkiye artık darbelerle yön verilen değil, milletimizin iradesiyle istikamet çizen bir ülkedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz; vesayet izlerini silen, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, meşruiyetini doğrudan milletten alan, sivil ve kuşatıcı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü şekilde inşa etmektir' dedi.

'15 Temmuz Türkiye'yi işgal hareketidir'

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise, 15 Temmuz'un bir darbe olmadığını ifade ederek, 'Bir ihtilal değildir. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal hareketidir. Türkiye işgal ediliyordu. Ben 15 Temmuz'a 'işgal teşebbüsü' diyorum. Bizi o gün meydanlara getiren, kendi isteğimle ateşler altında Meclis'i açtıysam, işgali önlemek ve icabında şehit olmak için açtım. 'Direneceğim' dedim. 15 Temmuz'un önlenmesini sağlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu inançla söylüyorum. Çünkü o dik durdu. O, 'Ben milletimin başına geçeceğim' dedi ve milleti sokağa davet etti' şeklinde konuştu.

'Bu alçakça kalkışmayı durduran milletin ta kendisidir'

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz hain darbe girişiminin bıraktığı acıların hala çok taze olduğunu dile getiren dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz'da millet iradesini ortadan kaldırmayı ve Türkiye Cumhuriyeti devletini darbe girişimiyle yok etmeyi hedeflediğini söyledi. Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

'O gece asker kılığına girmiş o şeytanlar, o terör elemanları; uçakları, tankları, bombaları, silahları çaldılar ve 'artık her şey bizim elimizde, bize kimse direnemez' dediler. Ama onların hesap edemediği ay yıldızlı bayrağı eline alıp meydanları dolduran Türk milleti vardı. Bu alçakça kalkışmayı durduran milletin ta kendisidir. Hepinizle gurur duyuyorum.'

'Türkiye bir uçurumun kenarından çekip çıkarıldı'

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala da 15 Temmuz'da Türkiye'nin Suriye'ye çevrilmesinin amaçlandığını dile getirerek, 'Allah muhafaza bunlar bazı yerlerde başarılı olsalardı Türkiye'de ne olurdu? İç savaş çıkardı. Kim bunların yönetimine razı olurdu? Hiç kimse olmazdı. Bu kuklayı, bu teröristleri kullananların nihai hedefi Suriye'de, Mısır'da, Lübnan'da, Tunus'ta ne yaptılarsa Türkiye'de de onu yapmaktı. 17 Aralık tarihi bile tesadüfen seçilmiş bir tarih değildir. 'Arap Baharı' diye ülkeleri kasıp kavuran olayların ilk başlangıcı 17 Aralık'tır. Burada da onu gerçekleştirmeye çalıştılar. Türkiye bir uçurumun kenarından çekip çıkarıldı, bu memleket iç savaştan kurtuldu' ifadelerine yer verdi.