Çelik: "Bu Dil Siyaset Rotasından Çıkmıştır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağırısını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel bir siyasetçi gibi konuşmaktan uzaklaşıp, bir saldırgan gibi hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımızı, partimizi, ittifakımızı, medya kuruluşlarını ve şirketleri hedef alan bu dil, sadece kendisine zarar verecektir. Tüm vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti net bir şekilde görmektedir."

"Özgür Özel'in milli şirketleri boykot etme çağırısı, aslında kendi genel başkanlığını boykot etmek anlamına gelmektedir. CHP'nin kendi içindeki tartışmalara yanıt vermek yerine, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alması, dikkatleri başka yöne çekme çabasıdır."

CHP'de İç Tartışmalar Günemde

Çelik, CHP içindeki sorunlara da dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı CHP'liler, belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gündeme getiriyor. Aynı zamanda, bazı CHP'liler geçtiğimiz kurultayda hile yapıldığını öne sürerek, kurultayın iptali için mahkemeye başvurdu. CHP yönetimi, bu iddialarla yüzleşmeli ve öncelikle kendi partisindeki hesapları gözden geçirmelidir."

"Zorbalık Değil, Gerçek Siyaset Bekliyoruz"

Açıklamalarının sonunda Çelik, CHP'ye çağırıda bulunarak, "Rakiplerimizin gerçek siyaset yapmasını bekliyoruz. Zorbalık ve saldırganlıkla süren sahte siyasetle bize yaklaşanlara ise hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz" dedi.