Çelik, "Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Yetkin olmayan siyasi performansı, sıyasî tarihimizdeki en büyük 'siyasi fanatizm' ve 'sosyal bölücülük' olarak kayda geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"CHP'yi Muhalefet Yapamaz Hale Getirdi"

Açıklamasında Özel'in siyasi tutumunu eleştiren Çelik, CHP Genel Başkanı'nın muhalefet anlayışını "siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak ve sosyal bölücülük" üzerine inşa ettiğini iddia etti.

Çelik, "Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net bir şekilde görülmüştür. CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi tehdit, vatandaşları fişlemek ve milli firmaları hedef almaktan ibarettir" dedi.

"Vatandaşlar Saldırgan Siyasetçileri Boykot Edecektir"

Açıklamalarında Özel'in siyaset anlayışının toplumda karşılık bulamayacağını belirten Çelik, "Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti cephesinden gelen bu sert çıkış, siyasi arenada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, CHP'den nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.