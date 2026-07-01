AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a insan hakları eleştirisi getirmesi üzerine, 'İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler. Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi' bırakın insan haklarını, 'insan'a ve 'tüm insanlığa' düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz. Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler.'