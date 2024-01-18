Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayını mevcut başkan Emrah Özdemir olarak açıkladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ATO Kongre Merkezi’nde yaptığı Aday Tanıtım Toplantısında, Niğde’nin Belediye Başkan Adayını mevcut Başkan Emrah Özdemir olarak duyuruldu.

Emrah Özdemir Kimdir ?

1980 yılında Niğde’de doğan Emrah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Vatani görevini İskenderun’da tamamlayan Özdemir, 2011’de AK Parti İl Başkan Yardımcısı, 2013-2017 yılları arasında ise AK Parti Niğde İl Başkanı olarak görev yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Özdemir, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.