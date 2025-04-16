Ümraniye Nikah Salonu’nda yapılan toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Salih Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"Ümraniye’mizi de İstanbul’umuzu da Ayağa Kaldırmak Boynumuzun Borcu"

Danışma meclisinde konuşan İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti teşkilatlarının İstanbul’un her sokağına hizmet götürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Özdemir, “Devraldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Teşkilatımızın gayretleriyle Ümraniye’mizi de İstanbul’umuzu da ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkla kurduğu güçlü bağı hatırlatan Özdemir, “Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Hiçbir mazeret olmadan çalışacağız. Her birimiz liderimizin yarısı kadar dahi çalışsa, İstanbul’da yeniden bayrağı zirveye taşımamız kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

"Mahalle Teşkilatlarımız En Kıymetli Bağımız"

İl Başkanı Özdemir, mahalle teşkilatlarının AK Parti'nin temel taşı olduğuna dikkat çekerek, “Mahalleler olmazsa ilçe teşkilatlar olmaz. Vatandaşla parti arasındaki en sağlam köprüyü mahalle teşkilatlarımız kuruyor. Mahalle başkanlarımızdan ricam; bayrağı sizler dalgalandırıyorsunuz, sizler temsil ediyorsunuz. Kuruluştan bu yana partimize emek vermiş tüm yol arkadaşlarımızı yanımıza alarak mahalle mahalle yeniden kenetleneceğiz” diye konuştu.

Tüm İstanbul’da Hane Ziyareti Seferberliği

Danışma meclislerinin yanı sıra, AK Parti İstanbul Teşkilatı bu Pazar günü 39 ilçede eş zamanlı olarak hane ziyaretleri gerçekleştirecek. Vatandaşlarla birebir temas kurulacak bu çalışma kapsamında, hem hal hatır sorulacak hem de saha gözlemleri raporlanacak.

Konuya ilişkin bir televizyon programında açıklama yapan İl Başkanı Özdemir, “Biz AK Parti olarak milletin partisi olduğumuzu her fırsatta sahada göstermeye devam ediyoruz. Bu sadece bir siyasi çalışma değil, aynı zamanda samimiyetin, vefanın ve gönül bağımızın bir göstergesi. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ‘Gönüllere girmeden sandıktan çıkılmaz.’ Biz de o gönüllere girmenin derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yerel teşkilatların güçlendirilmesi ve halkla temasın artırılması hedefiyle başlattığı bu süreci, her ilçeye yayılarak sürdürecek. “Her mahallesiyle her hikayesiyle İstanbul” mottosu, partinin sahadaki yeni vizyonunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.