AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de kabul edilen Çerçeve Yasa ile ilgili, 'Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. Devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını arttırmak için çaba sarf edeceğiz' dedi.

İl binasında basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, geride kalan Yasama Yılını değerlendirdi. Çerçeve Yasa'nın meclisten geçmesiyle 10 Ağustos'ta tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Cıngı, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlenmesi Kanunu ile beraber 10 Ağustos'ta çok tarihi bir gün yaşadık. Bu kanun meclis çalışmalarını taçlandıran, ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlamasını beklediğimiz yeni bir miladın başlangıcı oldu. 592 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinden 561'inin katılımıyla gerçekleşen çok yoğun bir süreç yaşadık. Burada da 467 kabulle, 84 ret ve 7 çekimser oyla tarihi bir ekseriyete sahip olarak Terörsüz Türkiye Kanunumuz geçti. Ülkemize, tekrar milletimize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza, devletimize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum' dedi.

Cıngı, 'Çerçeve yasa ilk gündeme geldiğinde tüm ülkede 'nasıl ilerleyeceğine dair' soruları tetikledi. Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan bir yasa çıkardık meclisten. Daha önceki birtakım kötü tecrübelerimizden de esinlenerek tekrar bu cihete mahal vermemek için yasama organımız ciddi bir çaba sarf etti. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Normalde biz meclisten kanunu çıkartırız, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra bir gün veya iki gün içerisinde kanunlar resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar alındıktan ve Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bunlar çok teknik işler. O silah teslimleri yapılacak, 'terör örgütü kendini feshetmiştir' diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içişlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde. Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım'

Milletvekili Cıngı, '7 coğrafi bölgemizin tamamının ülke kalkınmasına, Türkiye'nin güçlenmesine kanalize etmemiz lazım. İnsan kaynağımızı en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. Bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun sosyopsikolojik, kültürel, getirilerini de düşünecek olursanız oradan yapacağımız, yaptığımız kayıpları da düşünecek olursanız, terörün insanlarda oluşturmuş olduğu psikolojinin kayıplarını hesaba katarsanız herhalde o parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin aştığı bir safhaya geleceğiz. Hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını arttırmak için çaba sarf edeceğiz. Çok içimiz ferah bu noktada' diye konuştu.