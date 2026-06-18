AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, 'Kendilerini bile yönetemeyenler, kendi içlerinde kavgaya sürüklenenler ve Türkiye siyasetine hiç yakışmayacak görüntülere eşlik edenlerin gerçekten Türkiye'ye hiçbir fayda vermeyeceğini hepimiz her seferinde görüyoruz. O nedenle biz AK Parti olarak daha fazla çalışmak, ülkedeki diğer muhalefet partilerinin bile yapmadığı işleri, alternatifleri de ortaya koymak ve ülkenin gelişmesine, vatandaşın refahına, huzur ve güvenliğine katkı sağlamak zorundayız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın bir dizi ziyaret ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı için Aksaray'a geldi. Burada ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye gündemini değerlendirdi. AK Parti'nin çalışmalarından bahseden Yalçın, 'AK Parti sayesinde, AK Parti iktidarları sayesinde ekonomik anlamda, toplumsal, kültürel anlamda, savunma sanayi gibi birçok alanda çok büyük ilerlemeler kat ettik. Bunları artırarak büyütme çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek. İran'da aylardır devam eden savaş inşallah önümüzdeki dönem barış ile sonuçlanır ama biliyoruz ki maalesef bir coğrafyada bir barış anlaşmasının imzalanmış olması, hemen o coğrafyada barışın geleceği anlamına gelmiyor. Yıllardır belki de yakın coğrafyamızda birçok ülke ya savaşın ya da iç savaşların etkisi altında kalıyor. Onların böylesi sorunlarla karşılaşıyor olmaları tabii ki bize de petrol, altın fiyatları gibi birçok alanda istemediğimiz, beklemediğimiz etkilere neden oluyor. Biz bu etkileri mümkün olan en az seviyede vatandaşımıza hissettirecek önlemleri almaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biz Türkiye'yi bir huzur iklimi, bir barış iklimi olarak sürdürmeye devam ederken maalesef çevre şartlarından gelen sorunlarla da yüzleşmek mecburiyetindeyiz. O sorunları da elimizden geldiğince halletmeye ve Türkiye'nin gelişmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Türkiye siyaseti açısından baktığımızda da maalesef resim pek iç açıcı değil. Özellikle ana muhalefet partisinin içerisinde son günlerde yaşanan tartışmalara baktığımızda aslında vatandaşımız AK Parti iktidarının bu ülke için önemli bir nimet olduğunu teslim edeceklerdir. Bakın bir muhalefet partisi ülkede alternatif olmakla yükümlüdür. İktidar partileri de alternatif siyaset önermek yükümlüdür. Ama görüyoruz ki, kendilerini bile yönetemeyenler, kendi içlerinde kavgaya sürüklenenler ve Türkiye siyasetine hiç yakışmayacak görüntülere eşlik edenlerin gerçekten Türkiye'ye hiçbir fayda vermeyeceğini hepimiz her seferinde görüyoruz. O nedenle biz AK Parti olarak daha fazla çalışmak, ülkedeki diğer muhalefet partilerinin bile yapmadığı işleri, alternatifleri de ortaya koymak ve ülkenin gelişmesine, vatandaşın refahına, huzur ve güvenliğine katkı sağlamak zorundayız. Cumhurbaşkanımız ilk günden bu yana Türkiye'ye kimselerin hayal dahi etmediği hizmetleri sunmak için elinden gelen her çabayı sarf ediyor. Bizlerde onun teşkilatları olarak aynı çabayı ortaya koymakla yükümlüyüz' dedi.