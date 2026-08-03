Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını güçlendirmek için attığımız adımları ve geleceğe yönelik iş birliği konularını istişare ettik. Görüşmelerimiz neticesinde; Toplum Yararına Programımız çerçevesinde 81 ilimizin Valilikleri'ne 30 bin kontenjan tahsis edeceğiz. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve ilgili valiliklerimize katkıları için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.