Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi resmi program ve temaslarda bulunmak üzere Rize'ye geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi program ve ziyaret nedeniyle Rize'ye geldi. Rize Valiliği'ni ziyaret eden Şimşek burada anı defterini imzaladı. Rize Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Şimşek, buradaki programlarının ardından Rize Ticaret Borsası Başkanlığına geldi. Bakan Şimşek, Çay Araştırma Merkezi (ÇAYMER) standında çaydan yapılan ürünlerin tadına baktı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'dan stantta yer alan ürünler hakkında brifing alan Şimşek daha sonra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.