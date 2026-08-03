AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Artık dostluğun, kardeşliğin ve birliğin zamanıdır. Teröre harcanan kaynakları milletimize hizmet olarak kazandıracağız' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Edirne Karaağaç Mahallesi'ndeki Söğütlük Millet Bahçesi'nde yaptığı açıklamada, 'Bugün Söğütlük Millet Bahçesi'ndeyiz. Yaklaşık 500 dekarlık bir alandayız. Burası şu anda belki de Türkiye'nin en büyük ve en ihtişamlı millet bahçelerinden biri. Ancak ikinci etabı da yapılacak ve Edirnelilerimize daha da geniş bir alan kazandırılacak. Burası tabii bir etkinlik ve dinlenme alanı. Ama sadece dinlenme alanı değil; aynı zamanda insanlarımızın birlik ve beraberliğini pekiştirdiği, ayrışmadığı, bir arada yaşadığı ve sosyalleştiği alanlar. Bunun yanında şehirlerimizin nefes aldığı ciğerlerdir. Biz hizmet siyasetine her zaman çok önem verdik. Bizim için insan odaklı şehirler ve eser siyaseti bir numaradır. Bu da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir parçasıdır. Bir millet bahçesi, köprü, yol ya da hastane inşa ediyorsak sadece bugünün ihtiyacını değil, yarının ihtiyacını da düşünerek yapıyoruz' dedi.

'Yaptığımız eserlerin değeri zamanla daha iyi anlaşılıyor'

'Karşımızda her zaman 'Buna ne gerek var?' diyenler oluyor. Bazen onlara rağmen yapıyoruz. Bu durum zaman zaman insanı üzüyor, yoruyor. Hatta bazen 'Acaba inancımızı kaybediyor muyuz?' diye düşündüğümüz oluyor' diyen Ayan, 'Ama ortaya çıkan eserleri, milletimizin teveccühünü ve sağladığı faydayı gördüğümüzde bütün bu yorgunluklar sona eriyor. Şehir hastaneleri yaptık. 'Bu kadar hastane ne olacak?' dediler. Sonra pandemi yaşandı ve Türkiye'nin ne kadar doğru bir vizyon ortaya koyduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Yollar yaptık, 'Bu kadar yola ne gerek var?' dediler. 'Siz betondan başka bir şey bilmiyor musunuz?' dediler. Bugün ise mevcut yolların bile kapasitesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Havalimanları için de aynı eleştiriler yapıldı. Ama bunların hiçbiri bizi durduramaz. Biz 'Durmak yok, yola devam' dedik ve yolumuza devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

'Edirne'ye 48 milyar liralık yatırım yapıldı'

Hem Edirne hem de Türkiye için 'Türkiye Yüzyılı' projelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Ayan, 'Bizim iktidarımızın yaklaşık 25. yılına yaklaşıyoruz. Bu süreçte Edirne'ye 48 milyar liralık yatırım yapıldı. Önümüzdeki dönemde de yaklaşık 3 milyar liralık yeni yatırım daha gerçekleştirilecek. Biz sosyal devlet anlayışına çok önem veriyoruz. Sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 250 bin sosyal konut projemiz kapsamında binlerce konutu teslim ettik. Aynı şekilde Edirne'de de çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu.

'Hem çevreyi koruyacağız hem ekonomiyi büyüteceğiz'

Ayan, 'Çevre ve şehircilik dediğimizde Edirne; Meriç'i, Ergene'si, Arda'sı, Tunca'sı ve verimli topraklarıyla çok özel bir şehir. Selimiye Camii, Saraçlar Caddesi ve tarihi çarşılarıyla büyük bir kültürel mirasa sahip. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle de eşsiz bir şehir. Bütün bu değerleri korumaya devam edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin Edirne'de de karşılık bulmuş olmasından büyük mutluluk duydum. Bu harekete başladığımız günden bugüne kadar 90 milyon ton atığı geri dönüştürdük. Bunun ekonomiye katkısı ise 365 milyar lira oldu. Yani biz hem çevreyi koruyacağız hem de ekonomiyi büyüteceğiz. Biri diğerinin alternatifi olmayacak. Türkiye büyürken çevremizi de korumaya devam edeceğiz' dedi.

'Terörsüz Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz'

'Önümüzdeki süreçte Terörsüz Türkiye'yi konuşacağız' ifadelerini kullanan Ayan, 'Çok büyük acılar yaşadık, ağır bedeller ödedik. Ama artık dostluğun, kardeşliğin ve birliğin zamanıdır. Terör nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızı her zaman rahmetle anacağız. Bunun yanında kaybettiğimiz ekonomik gücü de yeniden kazanacağız. Teröre harcanan kaynakların milletimize hizmet olarak dönmesini konuşacağız. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece dünyada karşımıza çıkabilecek hiçbir güç tanımıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dış politikada çok önemli başarılara imza atıyor. Etrafımız ateş çemberiyken dünya liderleri en güvenli ülke olarak Türkiye'yi tercih ediyor ve önemli diplomatik zirveler ülkemizde gerçekleştiriliyor. Bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonunun sonuçlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Edirne'de bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Çarşılarımızı gezdik, esnafımızı ziyaret ettik. Edirnelilerimizin samimiyeti ve misafirperverliği için hepsine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.