AK Parti Elazığ Teşkilatı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir araya geldi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, Elazığ'ın ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik, Merkez İlçe Başkanı Hasan Çalışkan, Kadın Kolları Başkanı Av. Melike Yegül Hurma ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teşkilatın tüm kademeleriyle istişarelerde bulunduklarını belirterek, yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini, vatandaşların talep ve beklentilerinin ele alınarak önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin gözden geçirildiğini ifade etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da toplantıda teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerin değerlendirildiğini belirterek, 'Milletimizin emanetini ortak akıl ve istişareyle geleceğe taşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan teşkilatlarımızla milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

Toplantıda teşkilatın saha çalışmaları, vatandaşların talepleri, yerel yönetim hizmetleri ve Elazığ'ın geleceğine yönelik projeler masaya yatırılırken, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.