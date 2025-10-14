AiMOGA Robotics’i öne çıkarmaya hazırlanan Chery, insan-makine iş birliğinin geleceğin mobilitesi ve günlük yaşamla kusursuz biçimde bütünleştiği yeni ve akıllı bir ekosistemin tanımlayıcı unsuru olarak sunacak. Geleneksel otomobil fuarı formatının ötesine geçen sergi, “In Somewhere, For Somewhere, Be Someone” teması altında; ev, iş ve açık hava senaryolarına yönelik seçilmiş ekosistem ürünlerini sergilemenin yanı sıra AiMOGA Robotics’i ön plana çıkararak Chery’nin akıllı ekosistem teknoloji şirketine dönüşümündeki stratejik evrimini de gözler önüne serecek.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery, sektör ile kullanıcıları bir araya getirecek 2025 Chery Global Kullanıcı Zirvesi için geri sayıma başladı. 17–22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin merkezinde yer alan Chery Marka Sergisi, AiMOGA Robotics’i öne çıkararak insan-makine iş birliğinin geleceğin mobilitesi ve günlük yaşamla kusursuz biçimde bütünleştiği yeni ve akıllı bir ekosistemin tanımlayıcı unsuru olarak sunacak.

Chery akıllı ekosistem teknoloji şirketine dönüşüyor!

Geleneksel otomobil fuarı formatının ötesine geçen sergi, “In Somewhere, For Somewhere, Be Someone” teması altında; ev, iş ve açık hava senaryolarına yönelik seçilmiş ekosistem ürünlerini sergilemenin yanı sıra AiMOGA Robotics’i ön plana çıkararak Chery’nin akıllı ekosistem teknoloji şirketine dönüşümündeki stratejik evrimini de gözler önüne serecek. Ayrıca sergi, iCAUR’un “One of a Kind” (Eşi Benzeri Olmayan) ortak yaratım felsefesini hayata geçirecek. Ziyaretçiler, iCAUR’un nasıl kişisel ifadenin bir tuvaline dönüştüğünü görecek; siberpunk tarzı modifikasyonlardan zarif retro tasarımlara kadar kişiye özel örneklerle geleceğin mobilitesinin yalnızca akıllı değil, aynı zamanda derinlemesine kişisel olduğunu deneyimleyecek. Sergi, ekosistem ürünlerinin gerçek yaşam senaryolarını nasıl geliştirdiğini göstermek üzere üç ana bölgeye ayrılıyor:

· Konforlu Ev Alanı: Enerji takviyesini kolaylaştıran akıllı şarj istasyonları ve duygusal değer katan sürpriz kutular (blind box) ile model arabalar gibi koleksiyon ürünlerini içeriyor.

· İş Seyahati Alanı: Seyahat verimliliğini ve profesyonelliği artırmak üzere tasarlanmış fonksiyonel valizler ve seyahat kupaları sergileniyor.

· Aile Kamp Alanı: Tavan rafları, taşınabilir deşarj tabancaları ve çocuk oto koltuklarıyla hafif, pratik bir açık hava çözümü sunuyor.

Odak noktası: Akıllı destekli gelecek, küresel sertifikalı teknoloji!

AiMOGA Robotics, serginin tartışmasız teknolojik odak noktası olmaya hazırlanıyor. Humanoid robotu “Mornine”, makine güvenliği, radyo ekipmanı ve siber güvenliği kapsayan tam CE sertifikasına sahip dünyanın ilk robotu oldu. Bu kilometre taşı, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) daha önce AiMOGA’yı öncü bir “otomobil üreticisi + robot” modeli olarak tanımasıyla birleşerek güçlü ve yetkili bir onay sağlıyor. Zirve alanı, insan-makine iş birliği deneyimi için interaktif bir ortama dönüşecek. AiMOGA robotları, katılımcılarla doğal biçimde etkileşime giren akıllı rehberler olarak görev yapacak. Ayrıca Robot Köpek Yarışması da düzenlenecek ve robotların “güvenilir akıllı asistanlar” olarak laboratuvardan geniş ölçekli ticari uygulamalara nasıl geçiş yaptığını, Chery’nin otomotiv standartlarında hassas üretim ve sistem entegrasyonundaki uzmanlığıyla gözler önüne serecek. 2025 Chery Marka Sergisi, bir vitrin olmanın ötesinde, akıllı bir geleceğin ilanıdır. Pratik ekosistem ürünlerinden çığır açan AiMOGA robotik teknolojilerine uzanan kapsamlı ürün portföyüyle Chery, “kullanıcılarla birlikte ortak yaratım” felsefesini derinleştirerek insan-makine iş birliği merkezli yeni bir küresel ekosistemi inşa etmeye yönelik kolektif bir çaba ortaya koyuyor.