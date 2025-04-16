Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, ailece yapılan yolculukların artık daha avantajlı olduğu vurgulanarak, ulaşımda yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen indirim oranlarının geçerli olduğu belirtildi.

Uçakta 3’ten 9’a Kadar Aile Üyelerine Yüzde 15 İndirim

Yeni düzenlemeye göre, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişinin birlikte gerçekleştireceği uçak seyahatlerinde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak. Bu sayede geniş aileler, birlikte seyahat ederken tasarruf etme imkânı bulacak.

Yeni Evlilere Trende Yüzde 50 İndirim

Demiryolu ulaşımında da ailelere yönelik indirimler dikkat çekiyor. Aile fertleri için yüzde 15 indirim sağlanırken, yeni evli çiftlere yönelik özel bir uygulama da hayata geçirildi. Yeni evlenen çiftler trenle gerçekleştirecekleri yolculuklarda bilet ücretlerinin sadece yarısını ödeyecek.

Otobüs Yolculuklarında Yüzde 40’a Varan İndirim

Kara yolu taşımacılığında da aileler unutulmadı. Önde gelen otobüs firmalarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında, en az 2, en fazla 4 kişiden oluşan ailelere yüzde 40’a varan indirimli bilet satışları başladı. Bu indirim, ailelerin karayolu ile seyahatlerinde ciddi bir maliyet avantajı sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu uygulamalarla hem aile bağlarının güçlenmesine katkı sunmayı hem de ekonomik anlamda destek olmayı hedefliyor.