İstanbul’da 1986 yılında dünyaya gelen Yar, eğitimi ve ticari bilgi birikimiyle fark yaratmaya küçük yaşlarda başladı. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden dereceyle mezun olan Yar, iş dünyasına olan tutkusunu ABD’deki yüksek lisans yıllarında daha da geliştirdi. Burada bir yandan ticaretle ilgilenirken, UNESCO bünyesinde sivil toplum projelerine de katkı sağladı. Bu tecrübeler, onun dünya çapında bir vizyon geliştirmesinde önemli bir rol oynadı.

2010 yılında iki arkadaşıyla birlikte Bambum markasını hayata geçiren Ahmet Selman Yar, kısa sürede hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda büyük bir başarı elde etti. Karınca Ev Gereçleri Ltd. Şti. ile ithalat, Toprak Sanayi A.Ş. ile üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdüren Yar, özellikle ahşap, porselen ve elektrikli ev aletleri sektörlerinde markasının adını zirveye taşıdı.

Yenilikçi ürünleri ve çevre dostu üretim anlayışıyla fark yaratan Bambum, sürdürülebilirliği ön planda tutarak doğal malzemelerden üretilen ev gereçleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ahmet Selman Yar’ın liderliğinde Bambum, doğaya saygılı ve sağlıklı yaşamı teşvik eden ürünleriyle sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de tercih edilen bir marka haline geldi.

İngilizce ve İspanyolca bilen, uluslararası alanda da güçlü bir bağlantı ağına sahip olan Yar, evli ve iki çocuk babasıdır. Kendisi, iş dünyasındaki başarısını ailesiyle dengeli bir şekilde sürdürerek, hem bir girişimci hem de bir aile babası olarak rol model olmayı başarmıştır. Bambum’un geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonu, Ahmet Selman Yar’ın liderliğinde daha da güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor.