Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin görüşmesi devam ederken yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi, ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin gündemde olduğunu belirtti.

Karşılıklı Ziyaret Daveti

Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Rusya’ya, Erdoğan’ın ise Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini aktardı. Ziyaretlerin uygun zamanlama oluştuğunda hızla organize edileceğini vurgulayan Peskov, iki liderin iletişimde hiçbir sorun yaşamadığını belirtti.

“Ukrayna Konusunda Ayrıntılı Görüş Alışverişi”

Kremlin Sözcüsü, görüşmenin en önemli başlıklarından birinin Ukrayna olduğunu söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

“Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu.”

Peskov, Moskova ile Ankara arasında çözülmesi güç bir sorun bulunmadığını, ilişkilerin tüm alanlarda “çok iyi” ilerlediğini ifade etti.

“İlişkilerin Çok Yönlü Yapısı Baskıları Aşmamızı Sağlıyor”

Peskov, Rusya–Türkiye ilişkilerinin ticaret ve ekonomi başta olmak üzere çok yönlü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, bu çeşitliliğin uluslararası baskıların aşılmasına katkı sağladığını söyledi.

Rus Varlıklarına El Koyma Girişimleri Masada

Görüşmede, Avrupa ülkelerinin Rus varlıklarına el koyma girişimlerinin de ele alındığını aktaran Peskov, iki liderin bu adımların uluslararası finans sisteminin temellerini tehdit ettiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Putin’den Hakan Fidan’a Ayaküstü Sohbet

Görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.