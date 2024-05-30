Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan tasarruf kararları sonrasında bürokrasi kanadında güzel gelişmeler yaşanmaya başlandı. Edindiğimiz bilgiye göre THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY dışındaki tüm iştirak şirketlerdeki görevlerinden feragat edecek.

İlk olarak TGS yönetiminden ayrıldığını duyuran Bolat, yakın zamanda diğer iştiraklerdeki görevlerinden de tek tek ayrılacak.



SADECE THY YÖNETİMİNDE KALACAK



Ahmet Bolat'ın tek görevinin Türk Hava Yolları yönetimi olacağı ve diğer şirketlerdeki görevlerinden istifa edeceği kaydedildi.



Öte yandan TGS'nin yeni yönetim kadrosu da şekillendi. Akif Konar TGS'nin yeni yönetim Kurulu Başkanı oldu. TAV tarafında ise Serkan Kaptan'ın Başkan Yardımcısı olduğu, Mete Erna ve Mehmet Erdoğan'ın ise yönetime girdiği öğrenildi.

THY'den Ebubekir Akgül ve Eyüp Özay'ın Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

AHMET BOLAT'IN KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

1959 Konya doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet Bolat 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.

Bolat, akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

Daha önce THY'de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde rolü oldu.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Bolat ayrıca uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürüttü; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında doktora, yüksek lisans tezleri yaptırdı ve bu alanlarda uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı.

Prof. Dr. Ahmet Bolat 2022 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atandı.